Babacan'dan TÜSİAD'a Soruşturmaya Tepki

DEVA Partisi lideri Babacan, TÜSİAD'a başlatılan soruşturmalara tepki gösterdi. Babacan, "Farklı her sesi susturmaya çalışarak, soruşturmalar açarak, bu ülkeyi düzlüğe çıkaramazsınız. Adaletten, hukuktan vazgeçerek ekonomiyi düzeltemezsiniz” dedi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Babacan'dan TÜSİAD'a Soruşturmaya Tepki

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras’ın Türkiye’nin politik ve yargı süreçlerinde yaşananlara ilişkin yaptığı sert eleştirilerin ardından, TÜSİAD Türkiye’nin gündemine oturdu. Hükümet ve AKP cephesinden tepkiler peş peşe gelirken, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında, sert tepki göstererek, “Eski Türkiye'yi özlüyor olabilirsiniz, ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneği iseniz, iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Devletin kurumlarını provoke etmeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

'SORUŞTURMALARLA ÜLKEYİ DÜZLÜĞE ÇIKARAMAZSINIZ'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜSİAD’a soruşturma açılmasını eleştirerek, “Farklı her sesi susturmaya çalışarak, soruşturmalar açarak, bu ülkeyi düzlüğe çıkaramazsınız. Adaletten, hukuktan vazgeçerek ekonomiyi düzeltemezsiniz” ifadelerini kullandı.

TBMM’deki grup toplantısında konuşan Babacan, “Güçlü bir ekonomi mi istiyorsunuz? Önce adil bir hukuk düzeni kuracaksınız. Güçlü bir ekonomi mi istiyorsunuz? Her konuşana soruşturma açmayacaksınız. Güçlü bir ekonomi mi istiyorsunuz? Her itiraz edeni susturmaya çalışmayacaksınız” dedi.

Babacan, TÜSİAD’a başlatılan soruşturmanın ‘yabancı yatırımcıya korku, yerli yatırımcıya gözdağı vermekten başka bir şey olmadığını’ vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a Çok Sert Yanıt! 'Haddini Aştı, Buram Buram Provokasyon Kokuyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a Çok Sert Yanıt! 'Haddini Aştı, Buram Buram Provokasyon Kokuyor'Siyaset
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a da SoruşturmaTÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a da SoruşturmaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Babacan TÜSİAD Recep Tayyip Erdoğan
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a da Soruşturma TÜSİAD Başkanı'na da Soruşturma
Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı
İstanbul’da Her Yer Kilit! Yola Çıkacaklar Dikkat, Trafik Felç Oldu İstanbul’da Her Yer Kilit! Trafik Yoğunluğu Yüzde 90'a Ulaştı
ÇOK OKUNANLAR
İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a Çok Sert Yanıt! 'Haddini Aştı, Buram Buram Provokasyon Kokuyor' TÜSİAD Sessizliğini Bozdu, Yaylım Ateşine Tuttu
Bir Annenin Taksim'deki İsyanı Vatikan'a Ulaştı... Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor' Bu Cümleleri Kuran Bir Çocuk! 'Bu Peder Bir Pedofili, Benden Video İstiyor'
CHP’nin Adayı Anketinde Çarpıcı Sonuç! İmamoğlu Yavaş Yarışında Bir İsim Öne Geçti CHP’nin Adayı Anketinde Çarpıcı Sonuç! İmamoğlu Yavaş Yarışında Bir İsim Öne Geçti
Emlak Konut'un Konut Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu... İşte Faiz Oranları ve Ödeme Planı Emlak Konut'un Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu