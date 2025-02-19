Babacan'dan TÜSİAD'a Soruşturmaya Tepki

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras’ın Türkiye’nin politik ve yargı süreçlerinde yaşananlara ilişkin yaptığı sert eleştirilerin ardından, TÜSİAD Türkiye’nin gündemine oturdu. Hükümet ve AKP cephesinden tepkiler peş peşe gelirken, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında, sert tepki göstererek, “Eski Türkiye'yi özlüyor olabilirsiniz, ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneği iseniz, iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Devletin kurumlarını provoke etmeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

'SORUŞTURMALARLA ÜLKEYİ DÜZLÜĞE ÇIKARAMAZSINIZ'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜSİAD’a soruşturma açılmasını eleştirerek, “Farklı her sesi susturmaya çalışarak, soruşturmalar açarak, bu ülkeyi düzlüğe çıkaramazsınız. Adaletten, hukuktan vazgeçerek ekonomiyi düzeltemezsiniz” ifadelerini kullandı.

TBMM’deki grup toplantısında konuşan Babacan, “Güçlü bir ekonomi mi istiyorsunuz? Önce adil bir hukuk düzeni kuracaksınız. Güçlü bir ekonomi mi istiyorsunuz? Her konuşana soruşturma açmayacaksınız. Güçlü bir ekonomi mi istiyorsunuz? Her itiraz edeni susturmaya çalışmayacaksınız” dedi.

Babacan, TÜSİAD’a başlatılan soruşturmanın ‘yabancı yatırımcıya korku, yerli yatırımcıya gözdağı vermekten başka bir şey olmadığını’ vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi