Sarıkamış’ta Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kars Emniyet Müdürlüğü ve Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik Kars-Erzurum Yolu Caddesi üzerinde şüpheli bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, G.K. isimli şahsın üzerinde 3,45 gram uyuşturucu madde ve 1 payp (uyuşturucu kullanma aparatı) bulundu. Araç içerisinde yapılan aramada ise araç sahibi A.Y.’ye ait 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 6 fişek ele geçirilerek emniyet tarafından muhafaza altına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yakalanan iki şüpheli, "TCK 191 - Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA