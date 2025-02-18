Erzurum'da FETÖ/PDY Operasyonu

Erzurum’da hakkında FETÖ terör örgütüne üye olmaktan yakalama kararı olan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Erzurum'da FETÖ/PDY Operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 örgüt mensubu 18 Şubat 2025 tarihinde Palandöken ilçesinde yakalanarak adli makamlara sevk edilip çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

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