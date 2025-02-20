Pandemi Sonrası Üzen Artış: Can Dostlarımız Şimdi Barınaklarda

Pandemi sonrası terk edilen çok sayıda kedi ve köpek, barınaklarda yeni sahiplerini beklerken, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir yavru köpeğin eşyalarıyla sokağa terk edilmesi hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. Her Eve Bir Pati Derneği Kurucu Üyesi Emre Demir, yaptığı açıklamada sokaklarda bulunan 'can dostları'na dair bilgiler verdi.

Sokağa bırakılan cins kedi ve köpeklerin olduğunu belirten Demir, bu hayvanları sevmekle bakımın aynı şey olmadığını dile getirdi. Hayvana bakmanın sorumluluk istediğini vurgulayan Demir, "Hayatınızın belli bir zamanını o doğrultuda düzenliyorsunuz. O yüzden can dostlarını sahiplenmek isteyenlere her zaman, 'Hayvan edinmek istiyorsanız lütfen satın almayın. Ona yuva olmayı deneyin' diyoruz. Bu kişilere, çevredeki gönüllüleri ya da belediyelerin bakımevlerini ziyaret edip, burada yuva bekleyen kedi ve köpeklere sahip çıkmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

'HEPSİ KALBİ KIRIK GELİYOR'

Terk edilen kedi ve köpeklerin hikayeleri farklı olsa da terk edilmelerinin tek ortak yanları olduğunu ifade eden Demir, kiminin zorunlu kiminin de keyfi olarak bu kararı aldığını söyledi. Barınağa gelen her hayvanın kalbinin kırık olduğunu ifade eden Demir, “Onlar, bizler gibi hissedebiliyorlar. Buraya geldiklerinde bir hafta yemek yemeyen dostumuzun da olduğunu gördük. Onların güvenini, kalbini kazanmaya çalışıyoruz" dedi.

'NE OLURSA OLSUN TERK ETMEYİN'

Son zamanlarda evcil hayvanların terk edilmelerinde ciddi artış olduğuna vurgu yapan Demir, "Bu artışın sebebi, belki maddi olabilir. Parasal sorunlar bir şekilde çözülebilecek şeyler. Bu kişiler maalesef önce hayvanlarından vazgeçiyorlar. Artık onları, çöp konteynerlerinin kenarlarına terk edilmiş, bir kutunun içerisine konulmuş, bakımevinin önüne terk edilmiş şekilde bulabiliyoruz. Ne olursa olsun onları terk etmeyin. Barınaklar, 5 yıldızlı oteller değildir. Bunu herkese söylüyoruz. En iyi barınak, sonuçta bir barınaktır. Bir dost edinmek istiyorsanız lütfen pet shoplardan, üretim çiftliklerinden satın almayın. Ülkemizde yüzlerce terk edilmiş, bakımevlerinde, insanların yollarını bekliyor" şeklinde konuştu.

'ONLAR OYUNCAK DEĞİL'

Bazı kişilerin oyuncak alır gibi kedi ve köpek alıp daha sonra da bıraktığını aktaran Demir, "Onlar bir oyuncak değil. Onlar eve geldiğinizde oynayabileceğiniz bir canlı değil. Onlar da bizler gibi hissedebilen, hayatı ortak yaşadığımız canlılar” dedi.

'OYUNCAK İSTİYORSANIZ ONLARA YUVA OLMAYIN'

Bunun pandemi döneminde çok yaşandığını söyleyen Demir, “Evlere kapandık. Bu süreçte yalnız yaşayanlar dost edinmek istediler. Bu nedenle can dostlarına yuva oldular. Normal hayata döndükten sonra birçoğu da onlardan vazgeçtiler. Pandemi zamanında el bebek gül bebek büyütülen bu dostlarımız, şu anda bakımevlerinde, sokaklarda. Onlar hissediyorlar. Bir oyuncak istiyorsanız lütfen onlara yuva olmayın. Gerçekten bir dost, bir arkadaş istiyorsanız o zaman tercih edin. Bir kalem, bir silgiyi satın alabiliyorsunuz ama şu an bir kalbi satın alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA