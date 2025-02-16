Yürekleri Isıtan Kedi Huzurevi, Kimi Bereli Kimi Yelekli

İstanbul Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan huzurevi sakinleri yürekleri ısıtacak bir adım attı.

Bahçede kedilere bakan huzurevi sakinleri, kedilerin daha iyi yaşam koşulları içinde yaşamaları için Hayvan Dostları Yaşlı Kulübü kurdu. Huzurevinin müdürünün de desteğiyle kediler için güvenli bir alan oluşturuldu.

30 KEDİYE KUCAK AÇTILAR

Huzurevinin bahçesine kurulan kedi evlerinin çevresine mama kapları yerleştirildi. Yaklaşık 30 kediye aile olan huzurevi sakinleri, hayvan dostlarıyla eğlenceli anlarını fotoğraflarla hafızalara kazıdı.

SEVİMLİ PATİLER HUZUREVİ

Yelekli, bereli kediler görenleri gülümsetirken, huzurevi müdürü Emel Miroğlu, “Kurduğumuz evin adına 'Sevimli Patiler Huzurevi' dedik, onlara da huzur verelim istedik” dedi. Miroğlu, kedi huzurevinin yaşlılara da iyi hissettirdiğini belirtti.

Kaynak: AA