Yürekleri Isıtan Kedi Huzurevi, Kimi Bereli Kimi Yelekli

İstanbul’da huzurevi sakinleri, kurdukları Hayvan Dostları Yaşlı Kulübü ile yaklaşık 30 kediye kucak açtı. Hasta kedilerin tedavi edilmesini sağlayan huzurevi sakinlerinin kedilerle fotoğrafları görenleri tebessüm ettirdi. İşte bereli, yelekli birbirinden sevimli kediler…

Son Güncelleme:

İstanbul Göztepe Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan huzurevi sakinleri yürekleri ısıtacak bir adım attı.

Bahçede kedilere bakan huzurevi sakinleri, kedilerin daha iyi yaşam koşulları içinde yaşamaları için Hayvan Dostları Yaşlı Kulübü kurdu. Huzurevinin müdürünün de desteğiyle kediler için güvenli bir alan oluşturuldu.

Yürekleri Isıtan Kedi Huzurevi, Kimi Bereli Kimi Yelekli - Resim : 1

30 KEDİYE KUCAK AÇTILAR

Huzurevinin bahçesine kurulan kedi evlerinin çevresine mama kapları yerleştirildi. Yaklaşık 30 kediye aile olan huzurevi sakinleri, hayvan dostlarıyla eğlenceli anlarını fotoğraflarla hafızalara kazıdı.

Yürekleri Isıtan Kedi Huzurevi, Kimi Bereli Kimi Yelekli - Resim : 2

SEVİMLİ PATİLER HUZUREVİ

Yelekli, bereli kediler görenleri gülümsetirken, huzurevi müdürü Emel Miroğlu, “Kurduğumuz evin adına 'Sevimli Patiler Huzurevi' dedik, onlara da huzur verelim istedik” dedi. Miroğlu, kedi huzurevinin yaşlılara da iyi hissettirdiğini belirtti.

Yürekleri Isıtan Kedi Huzurevi, Kimi Bereli Kimi Yelekli - Resim : 3

Kaynak: AA

Etiketler
huzurevi İstanbul Kedi
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Çarpıcı 'Soruşturma' Çıkışı Beştepe'den Çarpıcı 'Soruşturma' Çıkışı
Koruma Altındaki Dağ Keçilerini Avlayıp Sucuk Yapan Kişiye 2 Milyon Lira Ceza Dağ Keçisi Avlayıp Sucuk Yapanlara Rekor Ceza
Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş Otellerde Neden Hep Beyaz Çarşaf ve Havlu Kullanılır? Sebebi Meğer Buymuş
Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da Yeniden Kar Alarmı! Tarih Verdi, Günlerce Durmayacak İstanbul’da Yeniden Kar Alarmı
İşte Özel ile İmamoğlu'nun Yeni Yol Haritası! 'Kılıçdaroğlu-İnce' Sistemi Geliyor 'Kılıçdaroğlu-İnce' Sistemi Geliyor
Göz Göre Göre Katliam! İnsanları Değil Lüks Araçları Kurtarmışlar İnsanları Değil Lüks Araçları Kurtarmışlar
Dikkat Çeken Kulis: Kabine Değişikliği Ertelendi mi? Hangi İsimler Görevlendirildi? Dikkat Çeken Kulis: Kabine Değişikliği Ertelendi mi?
Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz’in Eski Eşinden Skandal İddia, Fotoğrafları Ortaya Döktü Eski Eşten Skandal Özcan Deniz İddiası