Koruma Altındaki Dağ Keçilerini Avlayıp Sucuk Yapan Kişiye 2 Milyon Lira Ceza

Mersin'in Bozyazı ilçesinde koruma altında bulunan üç dağ keçisini avlayarak etlerinden sucuk yaptığı tespit edilen M. N. adlı vatandaşa 1 milyon 961 bin liralık ceza kesildi. Etler ve sucuklar da ilgili ekiplerce imha edildi.

Son Güncelleme:
Koruma Altındaki Dağ Keçilerini Avlayıp Sucuk Yapan Kişiye 2 Milyon Lira Ceza

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçuna yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda şüpheli M.N'nin evinde ve aracında arama yapıldı.

Koruma Altındaki Dağ Keçilerini Avlayıp Sucuk Yapan Kişiye 2 Milyon Lira Ceza - Resim : 1

YASAK AVIN ETİNDEN SUCUK YAPMIŞ

Evde yapılan aramada bir dürbünlü uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 97 mermi, 2 tüfek dürbünü, 25 mavzer fişeği, 2 mesafe dürbünü, 2 telsiz, 3 koruma altındaki dağ keçisi derisi ve eti ile bu etlerden yapılmış sucuklar çıktı.

Şüpheliye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozyazı Şubesi ekiplerince 1 milyon 961 bin lira para cezası kesildi.

Koruma Altındaki Dağ Keçilerini Avlayıp Sucuk Yapan Kişiye 2 Milyon Lira Ceza - Resim : 2

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.N. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, ele geçirilen et ve sucuklar ilgili kurumlar tarafından imha edildi.

Koruma Altındaki Dağ Keçilerini Avlayıp Sucuk Yapan Kişiye 2 Milyon Lira Ceza - Resim : 3

Yasak Dinlemedi, Avladığı Kızıl Geyik ve Yaban Keçilerini Sucuk YaptıYasak Dinlemedi, Avladığı Kızıl Geyik ve Yaban Keçilerini Sucuk YaptıGüncel
Kaçak Avcılara Ceza KesildiKaçak Avcılara Ceza KesildiGüncel
Kaçak Av Operasyonunda Dev CezaKaçak Av Operasyonunda Dev CezaGüncel

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Mersin sucuk Avcılık
Son Güncelleme:
Atatürk'ün Antalya'ya 2'nci Ziyaretine Ait Tarihi Video Ortaya Çıktı Atatürk'ün Antalya'ya 2'nci Ziyaretine Ait Tarihi Video Ortaya Çıktı
Kırmızı Et Devlerine Ceza Yağdı: Milyarlarca Liralık Kayıt Dışı Vurgun! Kırmızı Et Devlerine Ceza Yağdı
Sadece Türkiye’de Üretiliyor, İzleri Silinmeyen 75 Yıllık Gelenek... Tanesi 3 Bin Lira Sadece Türkiye’de Üretilen 75 Yıllık Gelenek
Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak? Discord Erişime Açıldı mı? Türkiye'de Discord Ne Zaman Erişime Açılacak?
Kocaeli'de Gizemli Şahıs Alarmı: Evleri Tek Tek Kontrol Etti, Aniden Kayboldu Kocaeli'de Gizemli Şahıs Alarmı: Evleri Tek Tek Kontrol Etti, Aniden Kayboldu
Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da Yeniden Kar Alarmı! Tarih Verdi, Günlerce Durmayacak İstanbul’da Yeniden Kar Alarmı
İşte Özel ile İmamoğlu'nun Yeni Yol Haritası! 'Kılıçdaroğlu-İnce' Sistemi Geliyor 'Kılıçdaroğlu-İnce' Sistemi Geliyor
Göz Göre Göre Katliam! İnsanları Değil Lüks Araçları Kurtarmışlar İnsanları Değil Lüks Araçları Kurtarmışlar
Dikkat Çeken Kulis: Kabine Değişikliği Ertelendi mi? Hangi İsimler Görevlendirildi? Dikkat Çeken Kulis: Kabine Değişikliği Ertelendi mi?
Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz’in Eski Eşinden Skandal İddia, Fotoğrafları Ortaya Döktü Eski Eşten Skandal Özcan Deniz İddiası