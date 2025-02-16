Koruma Altındaki Dağ Keçilerini Avlayıp Sucuk Yapan Kişiye 2 Milyon Lira Ceza

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçuna yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda şüpheli M.N'nin evinde ve aracında arama yapıldı.

YASAK AVIN ETİNDEN SUCUK YAPMIŞ

Evde yapılan aramada bir dürbünlü uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 97 mermi, 2 tüfek dürbünü, 25 mavzer fişeği, 2 mesafe dürbünü, 2 telsiz, 3 koruma altındaki dağ keçisi derisi ve eti ile bu etlerden yapılmış sucuklar çıktı.

Şüpheliye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozyazı Şubesi ekiplerince 1 milyon 961 bin lira para cezası kesildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan M.N. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, ele geçirilen et ve sucuklar ilgili kurumlar tarafından imha edildi.

Kaynak: AA-İHA