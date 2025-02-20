Bakanlık Affetmedi: 'Sarı Ölüm' Kliniğine Neşter

Türkiye’de ‘sarı serum’dan kaynaklı ölümler art arda gelirken, Afyonkarahisar’da Mehmet Gündoğan’ın ‘sarı serum’dan ölümüne ilişkin dikkat çeken bir hamle geldi. Gündoğan’ın hayatını kaybettiği kliniğin faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından durduruldu.

Afyonkarahisar’da 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan, 12 Ocak’ta boğaz ağrısı şikayetiyle önce devlet hastanesine başvurmuş, şikayetleri sonlanmayan Gündoğan daha sonra özel bir kliniğe gitmişti. Burada kendisine ‘sarı serum’ adı verilen serumun bağlandığı Gündoğan, ikinci serumun bitmesine çok az kala nefes almakta güçlük çekti. Durumu ağırlaşan Gündoğan hayatını kaybetti.

Gündoğan, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Gündoğan, 20 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.

KLİNİK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Eşini kaybeden Songül Gündoğan, olayın sorumlusu olduğu iddia edilen klinik ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı'ndan kliniğe ilişkin soruşturma izin talebinde bulundu. Klinikten alınan başka bir 'sarı serum' örneği de incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KLİNİĞİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Afyonkarahisar Valiliği, bugün yayımladığı açıklamada, söz konusu kliniğin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Valiliğin açıklamasında, "İl merkezi Selçuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.E.'ye ait özel muayenehanenin faaliyetleri Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce Mehmet Gündoğan'ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatlar halen devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA