Beyoğlu'nda 5 Katlı Binada Yangın

Beyoğlu Meşrutiyet Mahallesi’nde 5 katlı bir binada henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine ekipler yönlendirilirken yangına müdahale çalışmaları sürerken, binada mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son Güncelleme:

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Meşrutiyet Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirilirken, binada mahsur kalan 8 kişi bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Beyoğlu'nda 5 Katlı Binada Yangın - Resim : 1

İtfaiye ekiplerinin mahsur kalan vatandaşlardan bazılarını merdiven eşliğinde çatı katından kurtardığı görüldü.

Yangın nedeniyle binada yoğun duman oluşurken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

93 Yaşındaki Adam Yangında Can Verdi93 Yaşındaki Adam Yangında Can VerdiGüncel
Alevler Evi Kül Etti, Yaşlı Adam Ölümden DöndüAlevler Evi Kül Etti, Yaşlı Adam Ölümden DöndüGüncel

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Taksim Beyoğlu Yangın
Son Güncelleme:
Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor
Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı
Çekya'da Alışveriş Merkezinde Korkunç Saldırı 2 Kişi Öldü Çekya'da Alışveriş Merkezinde Korkunç Saldırı
Gaziantep’te Ağ ile Avlanan Balıkçılara Suçüstü Gaziantep’te Ağ ile Avlanan Balıkçılara Suçüstü
ÇOK OKUNANLAR
Taste Atlas Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemeklerini Seçti: Türkiye’den 4 Lezzet Listeye Girdi Dünyanın En İyi Yumurtalı Yemekleri Belli Oldu: Türkiye'den 4 Lezzet Listeye Girdi
Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi: Sete Çıkmadan Son Anda Veda Etti Ünlü Dizide Başrol Krizi Patlak Verdi
Şeyma Subaşı'dan Duyanları Şaşırtan 'Yatırım' Açıklaması Yatırımlarını Açıkladı, Duyanlar Şaşırdı
MSB’den Teğmenlerin İhracına Karşı Çıkan Korgeneral İçin Flaş Karar Teğmenlerin İhracına Karşı Çıkan Korgeneral İçin Flaş Karar
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde? Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde?