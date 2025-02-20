Beyoğlu'nda 5 Katlı Binada Yangın

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Meşrutiyet Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirilirken, binada mahsur kalan 8 kişi bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin mahsur kalan vatandaşlardan bazılarını merdiven eşliğinde çatı katından kurtardığı görüldü.

Yangın nedeniyle binada yoğun duman oluşurken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA-İHA