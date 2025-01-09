AYM CHP'nin İptal Başvurularını Kabul Etti

CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruları kabul etti. AYM'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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AYM CHP'nin İptal Başvurularını Kabul Etti

CHP’nin beş kanuna ilişkin anayasaya aykırılık nedeniyle AYM‘ye başvurusu incelenerek bazı maddeler iptal edildi.

CHP, "Uludağ Alanı hakkında kanun, Sigortacılık ile Bazı Alanlara İlişkin Kanun, Gelir Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Türk Ceza Kanunu'nun çeşitli maddelerinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

AYM, CHP'nin başvurularını kabul ederek bazı maddeleri iptal etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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