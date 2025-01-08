Kayseri'de Drift Pahalıya Patladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Mimarsinan Mahallesi'nde gece yarısı drift" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücü tespit edildi. Polis ekipleri, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 46 bin 392 lira ceza keserken, ehliyetine 2 ay el koydu. Ayrıca, sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA