Kayseri'de Drift Pahalıya Patladı

Sosyal medyada paylaşılan ‘Mimarsinan Mahallesi’nde gece yarısı drift’ videosu üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

Kayseri'de Drift Pahalıya Patladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Mimarsinan Mahallesi'nde gece yarısı drift" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücü tespit edildi. Polis ekipleri, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 46 bin 392 lira ceza keserken, ehliyetine 2 ay el koydu. Ayrıca, sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Drift Yapınca Ehliyetinden ve Aracından OlduDrift Yapınca Ehliyetinden ve Aracından OlduGüncel

Kaynak: AA

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