Ambulanslarda Yeni Dönem: Rengi de İsmi de Değişti! Artık Hepsi Yasak

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı "Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği" ile birlikte ambulanslarda yeni bir döneme girildi. Bakanlığın yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni karara göre, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişiler ambulans işletemeyecek. Diğer yandan hasta nakil araçları ‘ambulans’ ibaresini kullanamayacak.

Yönetmelikte, araçlar ile hizmet sunumu konularında tedbirler alındı ve değişikliklere gidildi.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişiler ambulans işletemeyecek. Ambulans işletmeye yetkili olanlar dışındakilerce ambulans satın alınamayacak ancak kamu kurum ve kuruluşlarına hibe etmek amacıyla yapılacak satın alımlarda bu hüküm uygulanmayacak.

Ambulans servisleri, uygunluk belgesi almadan ve asgari sayıda yeterlilik belgesini tamamlamadan faaliyete geçemeyecek, ambulanslar bu belge olmadan faaliyet gösteremeyecek. Ambulans servisi, ambulanslar ve sağlık hizmeti sunulan alanlarda bulunması zorunlu sağlık personeli yerine stajyer öğrenci çalıştırılamayacak.

Ambulans servislerinde, hizmet süresi boyunca çağrı merkezinde danışman hekim bulundurulacak. Ambulanslarda; kamera cihaz paketi, mobil cihaz paketi ve araç takip cihazları hizmet süresi boyunca çalışır ve takip edilebilir durumda tutulacak.

Özel donanımlı ambulanslar, Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca edinilebilecek. Ambulansların hizmet dışı kalma süresi yılda 30 günü geçemeyecek.

RENKLERİ DEĞİŞTİ

Hasta nakil ambulanslarının üzerinde yalnızca "hasta nakil" ibaresi yer alacak. Bu ambulanslar, acil tıbbi müdahale gerektiren hasta veya yaralıların taşınmasında kullanılamayacak. Taşıma esnasında acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumun gelişmesi halinde flaşörler aktif hale getirilir ve SKKM onayı ile sesli uyarı sistemleri kullanılabilecek. Hasta nakil araçları yalnızca gri renkte olacak. Bu araçlar üzerinde bulunan etiket ve işaretlerde mavi renk dışında herhangi bir renk kullanılamayacak.

ARTIK CENAZE NAKLİ İÇİN KULLANILMAYACAKLAR

Yönetmelikte geçen araçlar, afet durumları haricinde cenaze nakli amacıyla kullanılamayacak. Ambulans servisi, şirket, dernek, vakıf gibi kuruluşların sahipliğinde ise bu kuruluşların faaliyet alanına giren sağlık hizmetleri dışındaki diğer işler ambulans servisinde yapılamayacak.

Kara ambulansları yeterlilik belgesi aldıkları il sınırları içinde görev yapmak ve konuşlanmak zorunda olacak. İl sınırları dışına, il dışı sevkleri ve il dışından bulunduğu ile veya ambulans servisi olmayan illerden diğer illere hasta nakletmek amacı ile çıkılabilecek. Hasta nakil ambulansları, sağlık tedbiri hizmeti amacıyla kullanılamayacak.

Ambulans servisleri tarafından, sağlığı koruyucu, acil sağlık hizmetlerini tanıtıcı ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilecek. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve açıklamalara yer verilemeyecek.

AMBULANSIN İÇİNDE BU KELİMELER OLMAYACAK

Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki ambulans işletenler, yanıltıcı tanıtımların ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılan ve bunları çağrıştıracak isimleri kullanamayacak ve tabelalarında belirtemeyecek. Ambulans servislerinin isimleri içerisinde "ambulans" kelimesi ve yabancı kelimeler bulunamayacak.

Çağrı merkezinin telefon numarası üç rakamlı, ulusal veya uluslararası acil çağrı numaralarını çağrıştıran bir numara olamayacak. Ambulanslar üzerinde, Yönetmelikte belirtilenler dışında hiçbir yazı, numara veya resim bulunamayacak.

Yönetmelik hükümleri, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı haricindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerince sunulan ambulans hizmetleri ile ambulanslar ve acil sağlık araçlarını kapsayacak.

Kaynak: AA