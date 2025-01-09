Çözüm Karşıtı İttifak Yolda

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı ile başlayan İmralı süreci İYİ Parti'den tepki topladı. ATA Parti Yönetim Kurulu'nun toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ortak mücadele çağrısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "ATA Parti Yönetim Kurulunun 08 Ocak'ta yaptığı toplantıda; İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun aynı gün İYİ Parti grup toplantısında yaptığı, ortak mücadele çağrısına olumlu yanıt verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Açıklama şu şekilde:

"ATA Parti Yönetim Kurulunun 08 Ocak 2025 tarihinde yaptığı toplantıda; İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun aynı gün İYİ Parti grup toplantısında yaptığı, ortak mücadele çağrısına olumlu yanıt verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. ATA Parti yeniden Türk devrimi yaparak, ülkemizi Atatürk dönemindeki bilinçle yükseklere çıkarmak üzere bir araya gelen Atacıların kurduğu partidir. Partimiz, tasarlamamız doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürecektir. Bununla birlikte ülkemizin içine sürüklendiği büyük tehlikeler karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine bağlılıkta duyarlı partilerin bir araya gelerek ortak savaşım vermeleri gereği de bir gerçekliktir. Cumhur İttifakının Türkiye'yi dönüştürerek ulus devlet olmaktan çıkarıp, bölünmeye götürme çabaları artık çekincesiz olarak sürdürülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığında yapılanlar, yandaş basın yayındaki konuşmalar, AKP yetkililerinin Cumhuriyet karşıtı sözleri, konunun önemli bir yanıdır.

'BİLİNÇLİ YAKLAŞIMINI SON DERECE DEĞERLİ BULUYORUZ'

Öte yandan DEM'in, Meclis açılmadan verdiği yasa teklifi ile MHP Genel Başkanının konuşmaları bir arada düşünülünce; Terörist başının hapisten kurtarılmasına yönelik çalışmalar, iktidarın bütünüyle bu konuya olumlu bakması, TBMM Başkanının sıksık yeni anayasa konusunu gündeme getirmesi; CHP Genel Başkanının ise, PKK'nın siyasi uzantısından başka bir kimliği olmayan DEM'in ana görüşü olan 'eşit yurttaşlık' kavramını hevesle gündeme getirmesi; bu partilerin Terörist başının aracılığını kabul etmeleri tehlikenin boyutlarını ortaya koymuştur. Bütün bu gelişmeler karşısında Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak, Türkiye'nin bölünmesini önlemek konularında direnen, Mecliste grup sahibi tek parti olan İYİ PARTİ Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun bu konudaki bilinçli yaklaşımını son derece değerli buluyoruz. Onun son grup toplantısında söylediği sözleri, yaptığı çağrıyı değerlendirerek ATA PARTİ olarak iş birliğine hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Bu konuda bizim gibi düşünen siyasi partileri, dernekleri, vakıfları toplulukları, bu çağrıya uyarak Cumhuriyetçi Direniş Gücü oluşturmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA