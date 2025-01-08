Meclis Araştırma Komisyonu, SGK Yetkililerini Dinledi: Yenidoğan Skandalında Adı Geçen Hastanelere 2023'te 129 Milyon Liralık Ödeme Yapılmış

Türkiye'yi sarsan 'yenidoğan çetesi' skandalının ardından kurulan Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, SGK yetkililerini dinledi.

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Doç. Dr. Eren Usul, komisyona yaptığı sunumda, Türkiye'de şu anda genel sağlık sigortalıları için Sağlık Bakanlığına bağlı 908 hastane, 162 üniversite hastanesi ve 1331 özel sağlık hizmeti sunucusu olmak üzere toplam 2 bin 401 sağlık hizmeti sunucusundan sağlık hizmetlerini temin ettiklerini söyledi. Özel sağlık hizmeti sunucularıyla sözleşme sürecini anlatan Usul, sözleşmede aykırılık tespit edilmesi halinde uygulanan cezalara ilişkin de bilgi verdi.

SÖZLEŞME VE CEZA SÜRECİ

Usul, şu ifadeleri kullandı:

"Sunulmayan sağlık hizmetinin fatura edildiği durumlarda, gerçeğe aykırı fatura veya faturaya dayanak belge düzenlenmesi, bedeli ödenmeyen sağlık hizmetlerinin fatura edilmesinin tespit edilmesi durumunda sözleşme koşullarımıza göre, ödenen tutar ve üzerine toplam 10 kat ceza uygulamaktayız. Kanuna aykırı ilave ücret alınması, sözleşmesi olmayan hekimin sunduğu sağlık hizmetinin fatura edilmesi durumunda ise ödenen tutarı ve üzerine toplam 5 katı kadar da cezai işlem uygulamaktayız. Sözleşmelerimizde, sağlık hizmeti sunulmadığı halde fatura edildiğinin, faturanın veya faturaya dayanak belgelerin gerçeğe aykırı düzenlendiğinin, bu durumun sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde gerçekleştirildiğinin müfettiş raporuyla tespit edilmesi halinde, gerekli cezai işlemler uygulanmakta, sözleşme 3 yıl süreyle feshedilmektedir. Sözleşmeden kaynaklı kurum alacakları tahsil edilmeden ve fesih süresi bitmeden sağlık hizmeti sunucusu ile yeniden sözleşme yapılmamaktadır."

Yoğun bakım tedavisi geri ödeme kural ve kriterlerine ilişkin de bilgi veren Usul, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) erişkin çocuk ve yoğun bakım olarak 2 ayrı kategoride ve her biri için 3 ayrı seviyede ücretlendirme yapıldığını dile getirdi. Usul, yoğun bakım tedavisinde SUT güncellemelerine değinerek, 2022 yılında yüzde 45, 2023 Ocak'ta yüzde 40, ağustos ayında yüzde 60, 2024 Mayıs'ta ise en son yüzde 50 oranında yoğun bakım ücretlerine SUT artışları yapıldığını bildirdi.

'YENİDOĞANLAR İÇİN 3 MİLYAR TL'LİK ÖDEME OLACAK'

Eren Usul, 2022'de kamuda yoğun bakımlara toplam 9,22 milyar lira, özel hastanelere 3,24 milyar lira ödeme yapıldığını belirterek, "2023 yılında ise kamudaki 16,19 milyar, özelde 4,63 milyar lira. En son 2024 yılı simülasyonuyla beraber 26,18 milyarla tamamlanması öngörülüyor. Bu rakamlarımıza kamu için dağılım olarak bakacak olursak, en son 2024 yılındaki 26 milyar liralık tutarımızın 21,5 milyarı erişkin, 4,65 milyarı ise yenidoğan yoğun bakımlarımız için dağılıyor. Özel sağlık hizmeti sunucularımızda ise 2024 yılında 4,61 milyar TL, yenidoğanlar için de yaklaşık 3 milyar TL'lik bir ödememiz olacak" diye konuştu.

SKANDALDA ADI GEÇEN HASTANELERE 129 MİLYON LİRALIK ÖDEME

Türkiye genelinde 2023'te özel hastanelerdeki erişkin yoğun bakımları için 2,77 milyar lira, yenidoğan yoğun bakımları için de 1,85 milyar lira olmak üzere toplamda 4,63 milyar lira ödeme yapıldığını anlatan Usul, "Bunun 1,13 milyar lirası İstanbul'daki özel hastanelere ödeme yapılmış. Yenidoğan özelinde baktığımız zaman Türkiye genelinde yapılan 1,85 milyarlık ödeme İstanbul özelinde 410 milyonluk ödeme şeklinde gerçekleşmiş. 2023 yılında 410 milyon liralık ödemenin, iddianamede adı geçen hastanelerde, 129 milyonu 15 tane hastaneye ait" ifadesini kullandı.

Usul, fatura inceleme süreçlerinin daha kaliteli ve verimli hale getirilmesini amaçladıklarını belirterek, inceleme yapanların sayısının artırılması ve fatura incelemelerinin daha etkin şekilde yapılmasının, iki önemli kriter olduğuna dikkati çekti. Fatura inceleme sayısının artırılması için hekim sayısının artırılması gerektiğini söyleyen Usul, "Burada en fazla sıkıntı yaşadığımız alanlardan biri burası. 2024 yılı içinde Sağlık Bakanlığı üzerinden iki defa açıktan atama kurasına çıktık fakat 2024'ün ilk yarısında 98 tabip kadrosu açıldı, 42 tabip kadrosu tercih edildi. 98 kadrodan sadece 42 tabibimiz tercih etti. Fiili başlayan sayımız şu anda 30, İstanbul için bu daha da kötü bir durumda. İstanbul ilimizde 30 tabip için ilana çıktık, 6 kişi tercih etti ve sadece 3'ü başlayabildi" dedi.

Usul, talep eden hekimlerin 72 yaşına kadar çalışmalarına imkan sağlanabilmesine yönelik bir çalışma yaptıklarını bildirdi.

'RUHSATI İPTAL EDİLEN HASTANELERİN ALACAKLARI DURDURULDU'

Eren Usul, ruhsatı iptal edilen hastanelerin, başka bir cezai işleme tabi tutulup tutulmadığına yönelik soruya, "Ruhsatı iptal olduktan sonra zaten İl Müdürlüğümüz tarafından alacakları tamamen donduruldu, herhangi bir ödeme yapılmadı. Şu anda bu hastanelere herhangi bir ödeme yapılmıyor" yanıtını verdi.

'ŞAFAK HASTANELERİ İLE DEVAM EDEN 189 DAVA VAR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertem, "yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen Şafak Hastanesi'ne ilişkin şunları kaydetti:

"Şu anda bizim Şafak Hastaneleri ile devam eden 189 davamız var. Bizim Şafak Hastaneleri ile 2018 tarihli sözleşmemiz var, ondan sonra bir sözleşmemiz yok. Ama 2018 tarihli sözleşmemiz şu anda devam ediyor; mahkeme kararıyla devam ediyor. Gidip dava ettiler ve o sözleşmeyi ihya ettiler ve şu anda da konkordato ilan ettiler. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumunun çok fazla yapabileceği bir şey yok. Teftiş yapıyorsunuz, tespit ediyorsunuz ama 189 tane davayla karşı karşıya kalıyoruz."

SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bülent Uğur Ecevit de "yenidoğan çetesi" soruşturmasında, yazının kendilerine iletilmesinin ardından soruşturma açtıklarını ve 12 hastaneyle ilgili süreci başlattıklarını bildirdi.

'YAPTIRIM DEĞİL TEDBİR'

Daha sonra denetime alınan hastane sayısının 15'e çıkarıldığını belirten Ecevit, "Halihazırda Sağlık Bakanlığı 9 hastanenin ruhsatını askıya aldı. Bu hastanelere bugün itibarıyla hiçbir ödeme yapılmıyor. 4 hastaneye ilişkin olarak da ödeme durdurma kararı aldık, idari işlem yaptık. Ruhsatı durdurulmayıp da fiilen aktif gözüken hastanelerin ödemelerini 6 ay süreyle durdurduk. Herhangi bir ödeme yapmıyoruz. Bu yaptırım değil de bir tedbir kararı" diye konuştu.

Kaynak: AA