İstanbul'da Silahlı Saldırı: Sokakta Yürürken Kurşun Yağmuruna Tutuldular

İstanbul Çekmeköy'de sokakta yürüyen iki kişi silahlı saldırıya uğradı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

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İstanbul'da Silahlı Saldırı: Sokakta Yürürken Kurşun Yağmuruna Tutuldular

İstanbul Çekmeköy'de Aydınlar Mahallesi Asuman Sokak'ta saat 20.00 sıralarında isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, arkalarından gelen kimliği belirsiz bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRGAN KAÇTI

Biri bacağından, diğeri ise kolundan yaralanan 2 kişi kahvehaneye sığınırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Kaynak: DHA

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