AYM'den Emsal Karar: Din Adamlarının Örgütlenmesine İzin Verildi

İstanbul’daki klişelerde papazlık yapan Atanaş Mamasis ve Corc Kasapoğlu, Samatya Aya Analipsiz Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Fakat Vakfın yönetim kurulu Mamasis ve Kasapoğlu’nun din adamı olarak görev yaptıkları gerekçesiyle üyeliklerini iptal etti. Mamasis ve Kasapoğlu da konuyu AYM’ye taşıdı. AYM Mamasis ve Kasapoğlu’nun başvurularını değerlendirmesi sonucu, din adamlarının örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

AYM'DEN İZİN

Resmi gazete ’de yayımlanan AYM kararında, Anayasa’nın 33.maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine ve Mamasis ve Kasapoğlu’na net 30 bin TL manevi tazminatın ayrı ayrı ödenmesine ve 364,60 TL harç ile18 bin 800 TL vekalet ücretlerinden oluşan toplam 19 bin 164 lira 60 kuruş yargılama giderinin de Mamasis ve Kasapoğlu’na ödenmesine karar verdi.

Kaynak: Haber Merkezi