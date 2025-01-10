Özgür Özel'den 'Kırmızı Kart' Eleştirilerine Yanıt: 'Birileri Hafife Alıyor Ama...'

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış etkinliği öncesi 'büyük bir sürpriz' yapacaklarını duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde cebinden 'kırmızı kart' çıkararak tüm vatandaşlara iktidara 'kırmızı kart' gösterme çağrısında bulunmuştu.

Özel'in 'kırmızı kart' sürprizine yanıt veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış" ifadelerini kullanmıştı.

'BİRİLERİ HAFİFE ALIYOR AMA...'

Eleştirilerin ardından CHP liderinden açıklama geldi. Gazeteci Şaban Sevinç, Özel ile görüşmesini paylaştı. Sevinç, Özel'in 'kırmızı kart' çağrısına ilişkin şu ifadeleri kullandığını aktardı:

"Bütün emeklilere birer kırmızı kart dağıtacağız. Bu eylemi dalga dalga yayacağız. Birileri bunu hafife alıyor ama 2025’de sandığı getirmek için kampanya başlattık. Bütün mitinglerin ana teması kırmızı kart olacak. Dağıtacağımız Kırmızı Kart’ların arka yüzünde de Erdoğan öncesi ve sonrası emekli maaşının alım gücü kıyaslaması yer alacak."

Kırmız kart olayı…

CHP lideri Özgür Özel ile konuştum.



Kırmızı Kart olayının bazı çevrelerce hafife alınmasını yadırgıyor:

- Bütün emeklilere birer kırmızı kart dağıtacağız. Bu eylemi dalga dalga yayacağız. Birileri bunu hafife alıyor ama 2025’de sandığı getirmek için kampanya… pic.twitter.com/SQwbzQ8dlP — Şaban Sevinç (@sabansevinc2) January 9, 2025

Kaynak: Haber Merkezi