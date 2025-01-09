İZBAN Durağında Feci Ölüm: Tren ile Bekleme Noktasındaki Boşluğa Düştü

İzmir'de, şehir içi ulaşımı sağlayan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) durağında dengesini kaybeden bir kişi tren ile bekleme noktasındaki boşluğa düştü. Hareket halindeki tren ile yolcu bekleme peronu arasında boşluğa düşen bir kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

İZBAN Durağında Feci Ölüm: Tren ile Bekleme Noktasındaki Boşluğa Düştü

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Ege Kent 2 Durağı’nda akşam saatlerinde meydana gelen feci olayda İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (İZSU) güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Güngör Serhan Yeniaydın, dengesini kaybederek hareket halindeki tren ile yolcu bekleme peronu arasında boşluğa düştü.

Yeniaydın, düştüğü boşlukta sıkışarak ağır yaralandı. Trenin durmasıyla Güngör Serhan Yeniaydın bulunduğu yerden çıkartıldı ve ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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