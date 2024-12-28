1 Ocak’ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN Seferleri Ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Ocak'ta Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı bazı raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek.

1 Ocak’ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN Seferleri Ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan bazı metro hatları ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak Yılbaşı tatilinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy- Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.

Kaynak: DHA

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