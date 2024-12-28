Van'da Çığ Felaketi! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Van'ın Muradiye ilçesine 25 kilometre mesafedeki Beşparmak Mahallesi'nde yoğun kar ve tipi etkili oldu. Mahallede yaşayan Yaver Kurt (44), evinde suların kesilmesi nedeniyle vanayı kontrol etmek için içme suyu hattının bulunduğu bölgeye gitti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bu sırada meydana gelen çığın altında kalan Kurt'tan haber alamayan mahalle sakinleri, Jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye giden mahalle sakinleri, çığın düştüğü yerde Kurt'un cansız bedenini buldu. Kurt'un cesedi, Muradiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA