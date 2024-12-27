17 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Bodrum'da 17 yıl 3 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

17 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında 12 ayrı suçtan 17 yıl 3 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.Y'nin Bodrum'un Torba Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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