17 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Bodrum'da 17 yıl 3 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hakkında 12 ayrı suçtan 17 yıl 3 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.Y'nin Bodrum'un Torba Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA