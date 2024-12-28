2024'ün Siyaset Karnesi Kabarık! İşte 10 Maddede Gündeme Damga Vuranlar...

2024 günler sonra bitecek fakat kendisinden önceki yıllar gibi onu da geride bırakırken gündeme damgasını vuran olaylarla hatırlayacağız. Üzerlerinden günler, aylar geçse de 2024’te yaşananlar 2025’te de hem etkisini gösterecek hem de konuşulmaya devam edecek.

2024; içerisindeki koskoca 12 aya seçimlerden, atamalara; yasalardan koltuk değişimlerine; istifalardan beklenmedik ölümlere kadar pek çok konuyu sığdırdı. 2024’ün siyaset sahnesindeki olaylar ve figürler değişse de tek bir şey her zaman olduğu gibi başroldeydi: Siyasi polemikler…

2024’ün bitmesine günler kala okurlarımız için siyaset arenasına damga vuran 10 olayı derledik.

1- BAHÇELİ'NİN TARİHİ ÇAĞRISI

Bu haber; içerisinde herhangi bir kronolojik sıra barındırmıyor fakat 2024’e dönüp baktığımızda en çok konuşulan ve konuşulmaya devam edileceğinde herhangi bir şüpheye yer olmayan konu elbette ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a Meclis kürsüsünden yaptığı tarihi çağrıydı. TBMM açılışında Bahçeli'nin DEM Parti grubuyla tokalaşmasının ardından başlayan ‘Yeni çözüm süreci mi?’ tartışmaları yine Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı ‘Meclis’ çağrısıyla alevlendi.

Bahçeli, tarihi çağrısında şöyle dedi:

"Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız."

Bunun üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin çağrısına "Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalı. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız" diye yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Biz asla barışa kardeşliğe karşı çelişkili bir söz söylemeyeceğiz. Silahların bırakılmasını savunurken, 86 milyonun kucaklaşmasını savunurken, sesimiz titremez bizim. Çık şeffaf Türküyle Kürdüyle herkesin gözü önünde bir süreci savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin çağrısı sonrası gözlerin çevrildiği ve ne diyeceği merak konusu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ilk açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye'nin geleceğinde teröre ve terörün karanlık gölgesine yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz."

'Çözüm süreci' tartışmaları liderlerin açıklamalarıyla siyaset gündeminin ana maddesi haline gelirken Bahçeli'nin açıklaması Abdullah Öcalan'ın avukatlarını da harekete geçirdi. Öcalan'ın avukatları Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne Öcalan ile görüşmek için başvuruda bulundu.

Gözler gelecek cevaba çevrilmişken Adalet Bakanlığı değil; ana akım görüşmenin detaylarına ilişkin art arda iddialarda bulundu. Önce Sabah gazetesi DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile 26 Aralık ya da 27 Aralık'ta görüşeceğini yazdı. Tarihler 27 Aralık'ı gösterdiğinde ise Türkiye gazetesi ziyaretin hava şartları nedeniyle ertelendiğini ve görüşmenin haftaya gerçekleşebileceğini ileri sürdü.

2 - BELEDİYELERE KAYYIM DARBESİ

MHP lideri Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrası 31 Ekim sabahı tüm Türkiye oldukça dikkat çeken bir kararın tebliğiyle uyandı. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Özer, akşam saatlerinde ise 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklandı. Özer'in yerine Esenyurt Belediyesi'ne kayyım olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atandı.

Bunun üzerine Esenyurt, bir adalet nöbeti alanına çevrildi. Ahmet Özer'in yerine kayyım atanmasıyla Esenyurt Meydanı'nda CHP'nin düzenlediği; DEM Parti dahil birçok STK'nın da destek verdiği geniş çağlı bir miting düzenlendi. CHP, Ahmet Özer için her gün Esenyurt'ta olma kararı aldı. Bu kararın ilk günü Esenyurt Belediye binası önünde arbede çıktı. Polis, toplanan kitleye müdahale etti. CHP'li vekillerin ısrarı sonrası meydan açıldı fakat CHP'li Meclis Üyeleri belediyeye alınmadı. Üyeler ancak günler süren mücadeleyle belediyeye girebildi.

Esenyurt'ta adalet nöbeti devam ederken Ahmet Özer'e destek ve kayyıma tepki mesajları da gelmeyi sürdürdü. 26 belediye başkanı ortak bildirge yayımlayarak, "Halkın iradesine sahip çıkmaya kararlıyız" mesajı verdi.

Ahmet Özer dosyasında gelinen son durumda ise avukatların Özer'in tutukluluğuna itiraz ettiği biliniyor.

Siyaset arenası Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyımı tartışırken 6 belediyeye daha art arda kayyım atandı. DEM Partili Mardin, Batman, Halfeti, Tunceli, Hakkari belediyeleri ile CHP'li Ovacık Belediyesi'ne de kayyım atandı.

3 - CHP 47 YIL SONRA BİRİNCİ PARTİ

31 Mart Yerel Seçimleri, Türkiye seçim tarihi açısından artık bir dönüm noktası. Sonucu en çok merak edilen kent olan İstanbul'da, CHP adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden göreve seçildi. İktidardaki AKP ise yarışı ikinci sırada tamamladı ve yaklaşık 22 yıllık iktidarında ilk kez seçim yenilgisi aldı.

İşte 31 Mart Yerel Seçimleri Türkiye Geneli Sonuçlar:

CHP: Yüzde 37.76

AKP: Yüzde 35.48

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 6.19

DEM Parti: Yüzde 5.7

MHP: Yüzde 4.98

Diğer: Yüzde 9.85

4 - KABİNEDE '31 MART' DEĞİŞİKLİĞİ

31 Mart Yerel Seçimleri'nden iktidara geldikleri günden bu yana ilk kez ikinci parti olarak çıkan AKP'de özeleştiri süreci yürütüldü. Seçim sonuçları sonrası bir süre sessizliğini koruyan AKP cephesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası gözler kabineye çevrildi.

"Görev değişikliği olacak mı?" sorusu siyaset gündemini meşgul ederken beklenen değişiklik sınırlı da olsa yapıldı. Koronavirüs pandemisi döneminde görevden alınacağı veya bırakacağı konuşulan eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olmayan iki bakandan birisiydi.

Nitekim değişikliklerden ilki de bu koltukta gerçekleşti ve Koca yerini Kemal Memişoğlu'na bıraktı. Bir diğer değişiklik ise kabine değişimi kulislerinde adı geçmeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki oldu. Özhaseki'de boşalan koltuğa ise AKP'nin İBB adayı olan Murat Kurum getirildi. Kurum daha önce de bu görevde bulunmuştu.

5 - BELEDİYELERE 'SGK BORCU' KISKACI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, temmuz ayında emekliye verilen zam miktarını eleştirdi ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi çağrısı yaptı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'daki grup toplantısında öncelikle CHP'li belediyelerin SGK'ya olan prim borçlarını ödemeleri çağrısında bulundu ve ödememeleri halinde borcu 'kaynağından keseceklerini' söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Aralık'ta yaptığı konuşmada "SGK'ya prim borcu olan belediyeleri silkelemekte fayda var" diyerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a talimat vermesi, siyasette 'belediyelere SGK kıskacı' tartışmasının startını resmen vermiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'silkeleme' talimatının ardından CHP'li Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin Büyükşehir ile İstanbul'daki Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke konuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, en borçlu belediyeleri şöyle açıklamıştı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketler: 5,7 milyar TL

İzmir Büyükşehir Belediyesi: 5,3 milyar TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 3,3 milyar TL

Adana Büyükşehir Belediyesi: 3 milyar TL

Mersin Büyükşehir Belediyesi: 1 milyar TL

Şişli Belediyesi: 1,8 milyar TL

6 - TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tören sonrası yaşananlar, siyaset gündemine bomba gibi düştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları 18 Kasım'da basına yaptıkları değerlendirmede, "organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin" Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini söyledi.

Disipline sevk edilenler arasında alternatif yemin törenini organize ettiği iddia edilen teğmenlerle birlikte bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekilinin de olduğu belirtildi. Bakanlık kaynakları işlem yapılan personel sayısının 10'un altında olduğunu söyledi.

YDK'ya sevk edilen teğmenlerle ilgili MSB'den yapılan son açıklamada ise dosyanın 16 Ocak'ta görüşüleceği belirtildi.

7 - VİCDANLARI YARALAYAN KATLİAM YASASI

Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açan yasa 2024'ün en çok konuşulan ve vicdanları yaralayan olayı olarak tarihe geçti. 30 Temmuz'da Meclis'te kabul edilen yasa, 2 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Yasa yürürlüğe girmeden başlayan protesto ve tepkiler; bu tarihten itibaren de devam etti, ediyor.

Katliam yasasının kabul edilmesi bu kadar tepkilerin odağındayken Meclis'ten skandal bir fotoğraf geldi. AKP ve MHP'li vekiller kanlı yasaya 'Evet' dedikten sonra kürsüde gülerek poz verdi.

Öte yandan yılın en fazla imzalanan kampanyası da 'Yasayı Geri Çek' kampanyası oldu.

8 - MECLİS'TE KAN AKTI

TBMM, muhalefet partilerinin çağrısıyla AYM'nin Gezi Davası tutuklusu Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi konusunda verdiği 'yok hükmünde' kararını değerlendirmek için 16 Ağustos'ta toplandı. TİP Milletvekili Ahmet Şık kürsüye gelerek, "Sizde hiç utanma yok. Hakikat her zaman acıtır" sözleri üzerine AKP sıralarından tepki geldi. Bunun üzerine oturuma ara verildi.

Aradan sonra başlayan oturumda Ahmet Şık tekrar söz aldı ve şunları söyledi:

"Usül tartışması yaşandı ama burada usülü konuşmaya hiç gerek yok. Çünkü Anayasasızlığın hüküm sürdüğü, kanunsuzluğun teamül haline geldiği bu ülkede size mevzuat anlatacak falan değilim. Din şarlatanlığınıza, göstermelik milliyetçiliğinize kanan, hırsızlığınızı, hukuksuzluğunuzu görmezden gelenleri makbul vatandaş olarak gören sizlerden en çok duyduğumuz söz, vatan haini, bölücü, hain, FETÖ'cü, terörist. Sizden olmayan herkese terörist dediğiniz için Can Atalay'a da terörist demeniz hiç şaşırtıcı değil. Ama herkes bilsin bu ülkenin en büyük terör örgütü hanedanlık ile devlete çöken işte bu sıralarda oturanlardır. Hepinizin toplamının bu ülkeye faydası, bir Can Atalay kadar etmez."

Şık konuşmasına devam ettiği sırada AKP Milletvekili Alpay Özalan, kürsüye gelerek Şık'ı itti. Başlayan yumruklu kavgada DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açıldı. CHP'li Okan Konuralp yaralandı.

9 - İYİ PARTİ'DE 'AKŞENER' DÖNEMİ SONA ERDİ

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından yeniden genel başkanlığa aday olmayan ve İYİ Partililere veda eden Meral Akşener dönemi kapanmış oldu. İlk iki turda hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine üçüncü turda sonuçlanan genel başkanlık seçiminde Müsavat Dervişoğlu, yeni genel başkan oldu.

Son kez genel başkan olarak kürsüye çıkan Akşener'in son konuşması ise şöyle:

"Bugüne kadar olduğu gibi bugün de sadece söz söyleme sırasında değil bedel ödeme sırasında en önde karşınızda duruyorum. (…) Bugün üzerime düşen her şeyi yapmış olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım. Hiçbir hesaba, hiçbir pazarlığa, hiçbir sahtekarlığa girmeden, milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğuyla son kez karşınızdayım. İYİ Parti'yi kurduğumuz ilk günkü gibi bir an bile pes etmeden mücadele etmiş olmanın gönül rahatlığıyla son kez karşınızdayım."

10 - MECLİS KÜRSÜSÜNDE ÖLÜM

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, bütçe görüşmeleri sırasında konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı. Konuşma yaparken fenalaşan Bitmez, yere yığıldı. Dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. bitmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi