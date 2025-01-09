AKP'li Çelik'ten Özel'in 'Kırmızı Kart' Sürprizine Yanıt: 'Günün Siyasi Fıkrası'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Mersin'de gerçekleştirdiği mitingden saatler önce büyük bir sürpriz yapacaklarını duyurdu. Özel'in merakla beklenen büyük sürprizi 'kırmızı kart' oldu. Özel'in 'kırmızı kart' çağrısına AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi. Çelik, "Günün siyasi fıkrası" ifadesini kullandı.

AKP'li Çelik'ten Özel'in 'Kırmızı Kart' Sürprizine Yanıt: 'Günün Siyasi Fıkrası'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı açıklamada saat 15.00’i işaret ederek, büyük bir ‘sürpriz’ yapacaklarını duyurdu. Özel'in açıklamasının ardından, tüm gözler Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne çevrildi. Mitingde cebinden 'kırmızı kart' çıkaran Özel, tüm vatandaşları yanlarında 'kırmızı kart' bulundurmaya ve iktidara göstermeye çağırdı.

Özel'in 'kırmızı kart' sürprizinin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

'YİNE TOPLU TACA ATMIŞ'

"Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış."

CHP Lideri Özel 'Büyük Sürprizi'ni AçıkladıCHP Lideri Özel 'Büyük Sürprizi'ni AçıkladıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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