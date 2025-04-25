Elazığ'da Cadde Ortasında Bıçaklı Saldırı

Elazığ'ın en işlek noktalarından biri olan İstasyon Caddesi’nde yaşanan olay, gündüz vakti büyük paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi cadde ortasında karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri cebinden çıkardığı bıçakla, diğerini boyun ve karın bölgesinden yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsa olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kısa sürede sonuç verdi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA