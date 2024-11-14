CHP Başvurdu, AYM Kararını Verdi: Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun Bazı Maddeleri İptal

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP grubunun başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi’nin Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerini iptal ettiğini açıkladı.

İŞTE AYM KARARININ GEREKÇELERİ...

CHP'li Günaydın, AYM’nin iptal kararıyla ilgili şu bilgilendirme notunu paylaştı:

"Güvenlik korucularına toplu müracaat veya şikayette bulundukları takdirde ücretten kesme cezası verilmesi, dilekçe ve bilgi edinme hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle,

Güvenlik korucularının terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ve mensubiyeti olması halinde görevden çıkarılması, kesinleşmiş mahkumiyet kararı aranmadığından adil yargılanma hakkına ve masumiyet karinesine aykırı olduğu gerekçesiyle,

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı personelinin görevin icrasında ve görev dışı zamanlarda uyması gereken kurallar ve diğer hususların İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenmesi, kanunilik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle,

Polis Akademisine alınacak öğrencilerin niteliklerinin, giriş usul ve esaslarının, polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş yapılmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirlenmesi, eğitim ve öğrenim hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle,

Polis Amirleri Eğitimi Merkezinin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile Merkeze alınacak öğrencilere yapılacak giriş sınavının İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi, kanunilik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir."

Kaynak: Gerçek Gündem