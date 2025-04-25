Aydın'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 14 Gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zehir tacirlerine gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şahıs yakalandı.

Aydın'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 14 Gözaltı

Aydın'da Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 15 Nisan-24 Nisan tarihleri arasında ilçe genelinde uyuşturucu satışı ve kullanımına ilişkin çalışma yapıldı. Operasyonlarda 4 zehir tacirine yönelik 4 ayrı adres ve 3 araca operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 35 gram metamfetamin maddesi, 37 gram esrar maddesi, 14 adet ecstasy maddesi, 794 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticareti geliri olduğu değerlendirilen toplam 15 bin 995 TL ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda T.C.G., İ.T., E.A. ve G.Ç. isimli zehir tacirleri uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca 9 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranması bulunan Y.Ö., ekipler tarafından yapılan kovalamaca sonucu yakalandı. Y.Ö., gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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