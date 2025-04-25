Tekirdağ'da Operasyon: Ev Değil, Zehir Yuvası

Marmarereğlisi'nde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Operasyon: Ev Değil, Zehir Yuvası

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde F.Ö. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan aramada, iklimlendirme sistemiyle yetiştirilen 17 kök skunk bitkisi, 346 gram skunk, 5 gram skunk tohumu, 2 iklimlendirme çadırı, 1 öğütme aparatı, 1 klima, 4 fan, 14 aydınlatma lambası, 24 litre bitki besleyici gübre, 3 adet 7 metrelik seyyar kablo, 5 metre havalandırma borusu, 8 adet 3 metrelik bağlantı kablosu, 13 plastik saksı, 1 adet filizlendirme kutusu, 3 vantilatör, 2 dijital termometre ve 1 adet pH ölçer ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ev Baskınından Zehir İmalathanesi ÇıktıEv Baskınından Zehir İmalathanesi ÇıktıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ Uyuşturucu
Ev Baskınından Zehir İmalathanesi Çıktı Ev Baskınından Zehir İmalathanesi Çıktı
Malatya'da Sazlık Alanda Yangın Malatya'da Sazlık Alanda Yangın
İstanbul'da Bir Kaza Daha, Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi İstanbul'da Bir Kaza Daha, Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi
Bursa’da Trafik Kazası, 1 Sürücü Hafif Yaralandı Bursa’da Trafik Kazası, 1 Sürücü Hafif Yaralandı
Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor? Deprem Uyarı Sistemleri Nasıl Aktif Hale Getirilir? Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor?
2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor 2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor
ÇOK OKUNANLAR
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu
AFAD Açıkladı: Kütahya'da Korkutan Deprem! Peş Peşe İki Kez Sallandı 6 Dakika Arayla İki Kez Sallandılar!
Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu