Malatya'da Sazlık Alanda Yangın
Malatya Darende'de sazlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Darende ilçesi Güdül Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan sazlık bir alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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