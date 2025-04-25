Malatya'da Sazlık Alanda Yangın

Malatya Darende'de sazlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken inceleme başlatıldı.

Malatya'da Sazlık Alanda Yangın

Malatya'nın Darende ilçesi Güdül Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan sazlık bir alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kömürlükte Çıkan Yangın Panik YarattıKömürlükte Çıkan Yangın Panik YarattıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Malatya Yangın
İstanbul'da Bir Kaza Daha, Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi İstanbul'da Bir Kaza Daha, Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi
Bursa’da Trafik Kazası, 1 Sürücü Hafif Yaralandı Bursa’da Trafik Kazası, 1 Sürücü Hafif Yaralandı
Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı
Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin
ÇOK OKUNANLAR
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu
AFAD Açıkladı: Kütahya'da Korkutan Deprem! Peş Peşe İki Kez Sallandı 6 Dakika Arayla İki Kez Sallandılar!
Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu