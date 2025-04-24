Ev Baskınından Zehir İmalathanesi Çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin evine gerçekleştirilen operasyonda, 4 kilo 500 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Ev Baskınından Zehir İmalathanesi Çıktı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Onur Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı sonrası harekete geçti.

Polis ekipleri tarafından adrese gerçekleştirilen baskında, 1 kilogram kurutulmuş hint keneviri, 3 kilo 500 gram esrar, 1 hassas terazi, madde imalatında kullanılan cihaz ve kimyasal ilaçlar ile 1 ruhsatsız tabanca bulundu Olayla ilgili İ.E. (38) ve F.Ç. (28) adlı 2 şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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