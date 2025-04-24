Afyonkarahisar’da Terör Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, geçmiş dönemlerde silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli kişi, il merkezi ve İscehisar ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA