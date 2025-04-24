Afyonkarahisar’da Terör Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerçekleştirdiği soruşturma çerçevesinde, geçmişte terör örgütleri içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu belirlenen 2 şahıs, TEM ve İstihbarat ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Afyonkarahisar’da Terör Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, geçmiş dönemlerde silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli kişi, il merkezi ve İscehisar ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Oyuncu Yavuz Çetin Son Yolculuğuna Uğurlandı Oyuncu Yavuz Çetin Son Yolculuğuna Uğurlandı
Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
ÇOK OKUNANLAR
Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı
İstanbul’da İlçe İlçe Hissedilen Deprem Şiddeti Açıklandı: Hangi İlçe Kaç Şiddetinde Sallandı? İstanbul’da İlçe İlçe Hissedilen Deprem Şiddeti Açıklandı: Hangi İlçe Kaç Şiddetinde Sallandı?
İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı
2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat 2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat
Deprem Anında "Annemi Arayın" Sözleriyle Gündem Olmuştu: Depreme Canlı Yayında Yakalanan Spiker Meltem Bozbeyoğlu O Anları İlk Kez Açıkladı Depreme Canlı Yayında Yakalanmıştı... İlk Kez Açıkladı