Kömürlükte Çıkan Yangın Panik Yarattı

Antalya’da bir apartmanın kömürlüğünde yangın çıktı. Meydana gelen yangın bina sakinleri arasında paniğe neden oldu.

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Kömürlükte Çıkan Yangın Panik Yarattı

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2679 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında yaşandı. Alınan bilgiye göre, bodrum katında yer alan kömürlükte henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bina içerisini kaplayan dumanları fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Korkutan yangında bazı vatandaşlar apartmanı terk ederken, yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri binada duman tahliyesi yaptı.

Kaynak: İHA

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