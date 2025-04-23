9 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yapılan uygulamalarda 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

9 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gün içerisinde gerçekleştirilen Huzur Asayiş uygulamasında eğlence mekânları, metruk binalar, park bahçeler, okullar ve vatandaş yoğunluğunun olduğu yerlerde yapılan denetimlerde yaklaşık 40 gram kenevir maddesi 70 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirilirken hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

Huzur Asayiş uygulaması kapsamında haklarında adli işlem başlatılan 6 şahıstan 5’i Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bismil Adalet Sarayı'ndan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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