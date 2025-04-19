Kocaeli’de 10 Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı

Kocaeli'de 10 ayrı aranan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari konumda olan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’de 10 Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından olmak üzere 10 ayrı aranma kaydından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari konumda aranan O.Y., Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyon ile 17 Nisan tarihinde yakalandı. İşlemleri tamamlanan O.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca birden fazla kişi tarafından silahla yağma ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranıp hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. İzmit'te yakalandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli
Malatya'da Boru Patladı, Su Metrelerce Yükseğe Çıktı Malatya'da Boru Patladı, Su Metrelerce Yükseğe Çıktı
Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor
Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak
Beylikdüzü'nde Sis! Görüş Mesafesi Düştü Beylikdüzü'nde Sis! Görüş Mesafesi Düştü
ÇOK OKUNANLAR
Sessiz Köy, Lüksün Yeni Adresi Oldu: Zenginler Pılını Pırtısını Toplayıp Buraya Taşınıyor Sessiz Köy, Lüksün Yeni Adresi Oldu: Zenginler Pılını Pırtısını Toplayıp Buraya Taşınıyor
Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı
Konutta 20 Ay Sonra Bir İlk! Emlak Uzmanı ‘Tam Zamanı’ Dedi: O Tarihte Sektörde Kıyamet Kopacak Konutta 20 Ay Sonra Bir İlk! Emlak Uzmanı ‘Tam Zamanı’ Dedi: O Tarihte Sektörde Kıyamet Kopacak
Türkiye’nin Alüminyum Devi Konkordato İlan Etti, Sektör Çalkalandı! Yalnızca 3 Ay Kaldı… Türkiye’nin Alüminyum Devi Konkordato İlan Etti, Sektör Çalkalandı! Yalnızca 3 Ay Kaldı…
Eşini Zor İkna Etti, 80 Bin Lirayla Kendi İşinin Patronu Oldu! Haftada 300 Kilo Hasat Ediyor, 80 Liraya Satıyor Eşini Zor İkna Etti, 80 Bin Lirayla İş Kurdu! Haftada 300 Kilo Hasat Ediyor, 80 Liraya Satıyor