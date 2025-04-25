Cerrahpaşa'yı Deprem Vurdu, Rektör Açıkladı... O Fakülte Taşınıyor

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin etkileri sürerken il genelinde alınan önlemlerde artırılmaya devam etti. İstanbul’daki riskli yapılara ilişkin uyarılar sürerken, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nightingale Hemşirelik Fakültesi için de bir tedbir kararı alındı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetlerinin 20 gün süreyle durdurulduğunu ve geçici olarak yerinin değişeceğini açıkladı.

'AVCILAR’A TAŞINACAK'

Nuri Aydın, kararı şöyle duyurdu: İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetleri 20 gün süreyle durduruldu. Fakülte deprem riski nedeniyle Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacak.

Kaynak: DHA