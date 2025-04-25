Cerrahpaşa'yı Deprem Vurdu, Rektör Açıkladı... O Fakülte Taşınıyor
İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi adına flaş bir karar alındı. Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, ‘İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetleri 20 gün süreyle durduruldu. Fakülte deprem riski nedeniyle Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacak’ dedi.
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin etkileri sürerken il genelinde alınan önlemlerde artırılmaya devam etti. İstanbul’daki riskli yapılara ilişkin uyarılar sürerken, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nightingale Hemşirelik Fakültesi için de bir tedbir kararı alındı.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetlerinin 20 gün süreyle durdurulduğunu ve geçici olarak yerinin değişeceğini açıkladı.
'AVCILAR’A TAŞINACAK'
Nuri Aydın, kararı şöyle duyurdu: İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetleri 20 gün süreyle durduruldu. Fakülte deprem riski nedeniyle Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacak.
Kaynak: DHA
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