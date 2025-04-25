İş Yerinde Kraliyet Pitonu Bulundu

Sakarya'da bir iş yerinde yapılan jandarma operasyonunda yasaklı bir kraliyet pitonu bulundu. İş yeri sahibine para cezası kesildi.

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İş Yerinde Kraliyet Pitonu Bulundu

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Adapazarı ilçesindeki Arabacıalanı Mahallesi’nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerinin Y.Y.K. (21) isimli şahsa ait iş yerinde yaptığı aramada, ülkede bulundurulması yasak olan zehirsiz bir kraliyet pitonu ele geçirildi. Yasal işlem başlatılan şahsa Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından idari para cezası kesildi. Yasa dışı şekilde bulundurulan piton, ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: İHA

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