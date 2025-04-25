Vali Gül'den Çarpıcı 'Deprem' Yorumu: 'İstanbul’un Verilmiş Sadakası Varmış'

İstanbul’da halkı sokağa döken 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında Küçükçekmece ve Avcılar'da deprem toplantısı yapan İstanbul Valisi Davut Gül, depremin ardından çalışmaları değerlendirdi.

'VERİLMİŞ SADAKASI VARMIŞ'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’dan bilgi alan Vali Gül, şunları söyledi: Geçmiş olsun, Rabbim tekrarından korusun. Bu şiddetteki bir depremde olabilecek en iyi sonuç. Binalar çökmedi, İstanbul’un verilmiş sadakası varmış. Bizim de buradan ders çıkartıp eksiğimizi gediğimizi bundan sonraki süreçte tamamlamamız lazım.

Afet Koordinasyon Merkezi’ni de değerlendiren Vali Gül, merkezin afette kullanılabilecek bir yer olduğunu söyledi.

Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, depremin ilk anından bu yana Silivri’nin 35 mahallesinde detaylı tarama çalışmaları yapıldığını bildirdi.

Kaymakam Toğan ise evlerinde kalmaktan korkan vatandaşlar için camilerin, spor salonlarının, belediyeye ait alanların kullanıma açık olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA