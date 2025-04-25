Tır Önüne Kattığı Otomobili 50 Metre Sürükledi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde ışıklarda meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Yeşil ışıkla hareket eden bir tır, sağ şeritteki otomobili fark etmeyerek yaklaşık 50 metre boyunca önüne katıp sürükledi. Kazada otomobilde bulunan üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Aşkale Karayolları mevkiindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. 32 KE 263 plakalı tır, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket ettiği sırada, sağ tarafında aynı yönde ilerlemekte olan 24 ABN 301 plakalı otomobili fark etmedi. Tır, otomobili önüne katarak yaklaşık 50 metre sürükledi.

Kaza sırasında otomobilde bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, görgü tanıkları olayın bir anda meydana geldiğini ve otomobilin tırın önünde kaybolduğunu belirtti.

Kaynak: İHA