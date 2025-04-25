Kavşakta Çarpıştılar: 1 Kişi Yaralandı

Sivas'ın Mehmet Paşa Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay, İbnisina Caddesi üzerindeki bir kavşakta gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, H.K. yönetimindeki 55 AOT 07 plakalı Volkswagen marka otomobil, cadde üzerinde ilerlerken, kavşaktan çıkış yapan H.M.P. idaresindeki 66 LS 684 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş'ta yolcu olarak bulunan G.P. isimli kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Neyse ki hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer sürücüleri özellikle kavşaklarda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA