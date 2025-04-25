Aydın'da Çiftçi Kılığında Zehir Ticareti!

Aydın'ın Umurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan iki kişi, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.

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Aydın'da Çiftçi Kılığında Zehir Ticareti!

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Son operasyon, Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Çiftçilik yaptıkları bilinen İ.T. ve S.K. isimli şahısların, aynı zamanda uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine ekipler harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin çok sayıda kişiye uyuşturucu sattığı tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 185 bin TL nakit paraya el koydu.

Aydın'da Çiftçi Kılığında Zehir Ticareti! - Resim : 1

Operasyonda gözaltına alınan İ.T. ve S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonucunda İ.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların da duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, benzer ihbarların titizlikle değerlendirileceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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