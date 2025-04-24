Mersin Merkezli 20 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu!

Mersin merkezli 20 ilde yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 182 şüpheli yakalandı, 128'i tutuklandı.

Mersin Merkezli 20 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu!

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık olayları ile ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Planlı yapılan çalışma çerçevesinde Mersin merkezli Adana, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Afyon, Ağrı, Aksaray, Ankara, Aydın, Bitlis, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muş, Uşak, Yalova, Gaziantep ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

217 adresin tek tek basıldığı operasyonda ısıya duyarlı droneler kullanılırken, özel harekat timleri de destek verdi. Operasyonlarda 182 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda ruhsatsız silahlar ile dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Tarsus Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 128'i tutuklandı, 40'ınada adli kontrol şartı getirildi. 2 şüpheli ise savcılıktan serbest kaldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da, Mersin merkezli 20 ilde ‘Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla ile ilgili detayları paylaşarak görev alanları tebrik etmişti.

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Kaynak: İHA

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