Karabük'te Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen feci kazada 3 kişi yaralanırken, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Karabük'te Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde menfeze çarpan otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk öldü, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Serkan Ö. (35) idaresindeki 37 LC 404 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Akören köyü yol ayrımı mevkisinde kontrolden çıkarak beton menfeze çarptı.

Kazada sürücüyle otomobildeki Saniye Ö. (34), Yusuf Talha Ö. (11) ve Yağız Aslan Ökten (4) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan yaralılardan Yağız Aslan Ökten, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan sürücü Serkan Ö'nün Edirne'de Uzman Ça

Kaynak: AA

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