Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ‘Babalar Günü’ mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü Mesajı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum.

Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum."

Barış Diplomasisi Devam Ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Peş Peşe Kritik GörüşmelerBarış Diplomasisi Devam Ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Peş Peşe Kritik GörüşmelerGüncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurmayları Topladı: Külliye'de Kritik Güvenlik ZirvesiCumhurbaşkanı Erdoğan Kurmayları Topladı: Külliye'de Kritik Güvenlik ZirvesiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Babalar Günü Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Temizlikte En Sık Yapılan 9 Hata: Toz Aldıkça Kirleniyor Temizlikte En Sık Yapılan 9 Hata: Toz Aldıkça Kirleniyor
Mardin'de Rüzgarın Büyüttüğü Yangın Buğdayları Yaktı Mardin'de Rüzgarın Büyüttüğü Yangın Buğdayları Yaktı
Kurban Bayramı’nda Ne Kadar Büyük ve Küçükbaş Hayvanın Kesildiği Belli Oldu Kurban Bayramı’nda Ne Kadar Büyük ve Küçükbaş Hayvanın Kesildiği Belli Oldu
İnşaat Yapılırken Bu Hataya Düşen Yandı! Anında İptal Edilecek İnşaat Yapılırken Bu Hataya Düşen Yandı! Anında İptal Edilecek
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa’nın En Güzel 30 Kasabası Açıklandı: Türkiye’den O İlçe Listeye Damga Vurdu Türkiye'den O İlçe Avrupa Listesinde!
Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak
Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor
İslam Memiş'ten Yatırımcılara Uyarı! Riski Çok Büyük İslam Memiş'ten Yatırımcılara Uyarı! Riski Çok Büyük
Gram Altında 5 Bin 500 Lira Depremi! Gram Altında 5 Bin 500 Lira Depremi!