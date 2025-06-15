Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ‘Babalar Günü’ mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum.
Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum."
Kaynak: Haber Merkezi
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