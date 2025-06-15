Kurban Bayramı’nda Ne Kadar Büyük ve Küçükbaş Hayvanın Kesildiği Belli Oldu

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Bakan İbrahim Yumaklı, bayram boyunca 830 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvanın kurban edildiğini belirtti. Kurbanlıkların hem arzında hem de fiyat dengesinde sıkıntı yaşanmadığını vurgulayan Yumaklı, üreticilerin yoğun şekilde bu sürece hazırlandığını dile getirdi.

ARTAN TALEBE RAĞMEN TEDARİK SAĞLANDI

Yumaklı, bu yıl geçen yıla göre %50 daha fazla sayıda kurbanlık hayvanın arz edildiğine dikkat çekerek, “Üreticilerimiz bu sürece titizlikle hazırlandı. Elde kalan hayvanlar için Et ve Süt Kurumu devreye girmeye hazırdı. Ne üreticiler ne de vatandaşlar açısından bir sorun oluşmadı” ifadelerini kullandı.

TARIMDA TÜRKİYE’NİN GÜCÜNE VURGU

Katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin tarımsal gücünü de değerlendiren Bakan İbrahim Yumaklı, 2024 yılı sonu itibarıyla 186 ülkeye 2 bin 218 çeşit ürün ihraç edilerek 32,6 milyar dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştiğini söyledi. Tarımda Türkiye’nin Avrupa’da ilk sırada, dünyada ise ilk 10’da yer aldığına dikkat çeken Yumaklı, “Kendi kendine yeterliliği olan bir ülkeyiz” dedi.

DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRKİYE’NİN YERİ

Hayvansal üretimle ilgili de bilgiler paylaşan Yumaklı, Türkiye’nin süt üretiminde dünyada 10’uncu, büyükbaş et üretiminde 9’uncu, küçükbaşta 5’inci, beyaz ette 9’uncu ve yumurta üretiminde ise Avrupa’da 1’inci sırada olduğunu belirtti. Yumaklı, tarımsal başarıların uluslararası kuruluşlar tarafından da tescillendiğini ifade etti.

Kaynak: AA