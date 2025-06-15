Bahçede Yakılan Ateş Anız Yangınına Sebep Oldu

Adıyaman’da bir vatandaşın bahçesini temizlemek amacıyla yaktığı ateş, çadıra ve odunlara sıçradıktan sonra anız yangınına sebep oldu.

Bahçede Yakılan Ateş Anız Yangınına Sebep Oldu
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Adıyaman’da bir vatandaş, bahçesindeki ot ve dikenleri yakmak istedi. Ancak kontrolsüz şekilde yayılan alevler, kısa sürede bahçede bulunan çadıra ve kışlık yakacak odunlara sıçradı. Çadır ve odunlar tamamen yanarak kül oldu. Alevlerin büyümesiyle birlikte çevredeki kuru otlar da tutuşarak anız yangınına neden oldu.

Yangın, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bahçede ve çevresinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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