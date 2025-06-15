İtalya Milli Takımı’nın Başına Gattuso Geçti

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İtalya Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Luciano Spalletti ile yolların ayrılmasının ardından, takımın başına Gennaro Gattuso getirildi. 47 yaşındaki çalıştırıcı için 19 Haziran Perşembe günü Roma’da, Hotel Parco dei Principi’de resmi bir tanıtım töreni düzenlenecek.

Gattuso, teknik direktörlük kariyerinde son olarak Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split’i çalıştırmıştı. Eski milli futbolcu olan Gattuso, oyunculuk döneminde İtalya formasını 73 kez terletti.

Kaynak: İHA