Mardin'de Rüzgarın Büyüttüğü Yangın Buğdayları Yaktı
Mardin'de buğday ekili alanda çıkan yangın sonrasında 400 dekarlık ekili alan büyük zarar gördü.
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Mardin'in Derik ilçesinde yaklaşık 400 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Kırsal Beşbudak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 400 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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