İstanbul'da Kan Donduran Vahşet: Polis Memuru, Arkadaşını Parçalara Ayırdı! Her Bir Uzvu Başka Yerde Bulundu...

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İstanbul'un Fatih ilçesinde dün akşam kan donduran bir cinayet meydana geldi. Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarathanesi Sokak'ta yaşanan olayda; mesaiye gitmeyen polis memuru Semih Gülmüş'ten haber alamayan mesai arkadaşları evine gitti. Daireden yoğun bir doğalgaz kokusu alan arkadaşları kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak içeri girildi.

Kapıyı açan ekipler, Gülmüş'ü evde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri polisin kafasına bir el ateş ederek hayatını kaybettiğini tespit etti.

HER BİR PARÇASI AYRI YERDE BULUNDU

Polis memurunun koltuk üzerinde yatar vaziyette ve kucağında silah olduğu, yerlerde ise kurumuş kan izleri olduğu görüldü. Yatak odasındaki yatağın altında ise poşetlere sarılı, kafası olmayan ve parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. Mutfakta ise tezgah altında kesik parmakların olduğu görüldü.

Polis memurunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA