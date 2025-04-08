Çeyrek Altını ve Gram Altını Solda Sıfır Bırakıyor: Kuyumcuda Zor Bulunuyor, Yatırımcılar Kapış Kapış Alıyor

Altın, hem yatırım hem de ziynet eşyası olarak yüzyıllardır değerini koruyan en önemli kıymetli madenlerden biri. Piyasada farklı gramaj ve formlarda sunulan altın çeşitleri arasında son dönemde dikkatleri üzerine çekenlerden biri de "gremse altın" oldu. Özellikle yüksek meblağlarda yatırım yapmak isteyenlerin radarına giren bu özel altın türü, hem ağırlığı hem de gösterişli yapısıyla öne çıkıyor.

GREMSE ALTIN NEDİR?

Halk arasında gremse olarak bilinen altın, yaklaşık 22 gram ağırlığa sahip, büyük ebatlı ve değerli bir altın türüdür. Aslında bir gremse altın, yarım ziynet altının dört katı kadar ağırlıktadır. "Gremse" kelimesi Osmanlı döneminden kalma bir terim olup, genellikle ağır ve büyük ziynet eşyaları için kullanılırdı. Bu geleneksel isim günümüzde de kullanılmaya devam ediyor.

GREMSE ALTININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Ağırlık: Ortalama 22 gram

Ayar: Genellikle 22 ayar

Görünüm: Kalın, büyük ve dikkat çekici

Kullanım Alanı: Özellikle düğünlerde takı olarak ya da uzun vadeli yatırım amacıyla tercih edilir

GREMSE ALTININ DİĞER ALTINLARDAN FARKI NE?

Çeyrek (1,75 gr), yarım (3,5 gr), tam (7 gr) ve Cumhuriyet altınına (7,2 gr) kıyasla çok daha ağırdır.

İçerdiği altın miktarı fazla olduğu için büyük ölçekli yatırımlarda daha uygundur.

Her kuyumcuda bulunmaz; genellikle özel siparişle veya belirli kuyumcularda temin edilir.

Büyük ve dikkat çeken görüntüsüyle takı olarak da göz alıcıdır.

YATIRIMCILARIN GÖZDE ALTINI

Yüksek gramajlı olması, gremse altını özellikle uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için cazip hale getiriyor. Aynı zamanda düğün ve özel günlerde takı olarak takıldığında hem geleneksel hem de prestijli bir tercih sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi