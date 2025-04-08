Kuyumcular İsyanda! Hiç Kimse Anlayamıyor, Bu Altının Satışı Patladı

Sahte altın dolandırıcılığına ilişkin konuşan Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, sektördeki risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Başman, "Altın, en çok kazandıran materyallerden biri olarak yoğun talep görüyor. Faizlerin düşmesi, piyasada nakit sıkıntısı yaşanması gibi etkenler vatandaşın altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, kötü niyetli kişilerin sahte ürünleri piyasaya sürmesini kolaylaştırıyor" dedi.

TEKNOLOJİ GELİŞTİ, KONTROL ZORLAŞTI

Başman, teknolojinin gelişmesiyle sahte altınların tespiti konusunda zorluklar yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Eskiden altının sahte olup olmadığını mihenk taşı ya da ayar suyuyla kolayca anlayabiliyorduk. Artık bu yöntemler yeterli değil. Altının iç yapısını görebilmek için fiziksel olarak kesmek zorunda kalıyoruz. Bu da hem zaman kaybına hem de maddi zarara yol açıyor."

WHATSAPP GRUBUYLA ANLIK UYARI SİSTEMİ KURULDU

Adana’daki kuyumcular arasında oluşturulan WhatsApp grubu aracılığıyla şüpheli ürünler hakkında anlık uyarılar yapıldığını ifade eden Başman, “Grupta altınların sahte ya da düşük ayarda olduğuna dair bilgileri paylaşıyoruz. Bu tür dolandırıcılıklar genellikle paketli şekilde gelen altınlarla gerçekleşiyor. Kuyumcu arkadaşlarımız mutlaka bu paketleri açarak ürünleri kontrol etmeli” dedi.

SAHTECİLİĞE KARŞI SERİ NUMARALI SİSTEM ÖNERİSİ

Büyük üretici firmaların, sahteciliğe karşı her yıl milyonlarca liralık yatırım yaptığını hatırlatan Başman, özellikle bar altınların üzerindeki seri numaralarının internet üzerinden kontrol edilebildiğini belirtti. Tüketicilere ve kuyumculara bu konuda dikkatli olmaları çağrısında bulunan Başman, "1, 5, 10 ve 50 gramlık bar altınların hepsinde seri numarası bulunur. Satın almadan önce mutlaka bu numaraları sorgulamak gerekir" dedi.

Kaynak: İHA