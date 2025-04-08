Çakılan ABD Borsası Yükselişle Açıldı
Donald Trump'ın ABD'nin 180'den fazla ülke ve bölgeden ithal ettiği ürünlere yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından haftaya çöküşle başlayan ABD borsası bu kez yükselişle açıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve geldiğinden beri aldığı radikal kararlar gündemden düşmezken, geçtiğimiz hafta açıkladığı fahiş ek gümrük vergileri küresel piyasalarda dengeleri alt üst etmişti.
Dün düşüşle açılan ABD borsaları bugün yüzde 3'ün üstünde artışla açıldı.
ASYA, AVRUPA... HEPSİ ÇAKILMIŞTI
Haftanın ilk işlem gününde Asya borsalarında sert satışlar görülmüştü. Aynı düşüş Avrupa borsalarında da kendisinin göstermişti. Açılışla birlikte Avrupa'da Stoxx 600'de yer alan şirketlerin yaklaşık yüzde 97'sinin hisse fiyatları gerilemişti.
Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başlamıştı. Endeks, günün ilk yarısında da yüzde 2,65 değer kaybederek 9.131,34 puana gerilemişti.
Kaynak: Haber Merkezi
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