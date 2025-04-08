Trump’ın Son Hamlesi Milyarderin Servetlerini Eritti! Kim Ne Kadar Kaybetti?

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, yılbaşından bu yana dünyanın en zengin 10 kişisinden 9’unun serveti toplamda yaklaşık 370 milyar dolar azaldı. Bu süreçte yalnızca ABD’li yatırımcı Warren Buffett servetini artırdı.

TEKNOLOJİ DEVLERİ EN ÇOK ETKİLENEN GRUP OLDU

Trump’ın ithalata yönelik karşılıklılık esaslı tarifeleri başta teknoloji sektörü olmak üzere pek çok alanda hisse değerlerini aşağı çekti. 10 kişilik milyarder listesinde 8 isim teknoloji sektöründen olurken, piyasalarda artan satış baskısı bu isimlerin bireysel servetlerini de olumsuz etkiledi.

Uygulanan tarifelerle birlikte özellikle Çin, Vietnam ve Tayvan gibi düşük maliyetli üretim merkezleri ekonomik baskı altına girerken, bu gelişmeler risk algısını artırarak pay piyasalarında düşüş eğilimine neden oldu. ABD’nin açıklamalarına karşılık olarak Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına sınırlama getirmesi, yüksek teknoloji sektörlerinde yeni bir belirsizlik süreci başlattı.

MUSK EN FAZLA SERVET KAYBEDEN İSİM OLDU

Trump’a yakınlığı ile bilinen Tesla’nın sahibi Elon Musk, yılbaşından bu yana 135 milyar dolarlık kayıpla listenin en çok zarar gören ismi oldu. Musk’ın toplam serveti 298 milyar dolara geriledi. Onu, 44,9 milyar dolarlık kayıpla Oracle’ın kurucusu Larry Ellison izledi. Amazon’un sahibi Jeff Bezos ise 42,6 milyar dolarlık değer kaybıyla üçüncü sırada yer aldı.

Bu isimleri, 34,7 milyar dolar kaybeden Larry Page, 32,5 milyar dolar kaybı bulunan Sergey Brin, 26,2 milyar dolar düşüş yaşayan Bernard Arnault ve 24,5 milyar dolarlık azalmayla Mark Zuckerberg takip etti. Eski Microsoft CEO’su Steve Ballmer 20,4 milyar dolar, Bill Gates ise 9,45 milyar dolarlık kayıpla listede yer aldı.

BUFFETT SERVETİNİ ARTIRAN TEK MİLYARDER OLDU

Dünyaca ünlü yatırımcı Warren Buffett ise bu dönemde servetini artıran tek milyarder oldu. Buffett’ın serveti 11,5 milyar dolarlık artışla 154 milyar dolara ulaştı. Bu artış, Buffett’ın finansal dalgalanmalara karşı güçlü yatırım stratejilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

KÜRESEL BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Trump’ın ticaret politikalarının tetiklediği ekonomik dalgalanma, milyarderler listesindeki değişimlerin ötesinde, küresel ekonomi üzerinde derin etkiler yaratıyor. Tarifelerin etkisiyle birlikte yüksek teknoloji ürünlerine yönelik yaptırımlar, sektör içindeki şirketlerin değerlerinde önemli kayıplara yol açarken, yatırımcıların temkinli pozisyon almasına neden oluyor. Önümüzdeki süreçte ticaret savaşlarının şiddetlenmesi ihtimali, piyasalarda dalgalanmanın devam edeceğine işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi